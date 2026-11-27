Многотонная фура легла на бок на трассе неподалёку от Мариинска и превратилась в ловушку для своего водителя. Если бы не офицеры СИЗО-4, возвращавшиеся с учений, всё могло закончиться куда страшнее.

По данным ГУ ФСИН по Кузбассу, грузовик перевернулся после того, как шофёр не удержал управление. Кабину смяло так, что человек оказался заперт внутри – ни пошевелиться, ни открыть дверь. Мимо как раз ехали сотрудники отдела режима и надзора Александр Гордеев и Егор Мысак. Увидев на обочине груду металла, они тут же бросились к фуре и вдвоём вытащили пострадавшего наружу.

Дальнобойщик был в шоке и почти не ориентировался. Его сразу усадили в служебный автобус изолятора, где за дело взялся фельдшер Савелий Виноградов – осмотрел, привёл в чувство, сделал всё, что нужно до приезда врачей. Параллельно другие сотрудники вызвали скорую и полицию, а старший инспектор Вадим Ильясов обесточил искорёженную машину и выставил аварийный знак, чтобы в смятую фуру не влетел ещё кто-нибудь.

– Увидев перевернутый грузовик, сотрудники сразу поняли, что нужна их помощь. Водитель был в шоке и не мог самостоятельно выбраться, – прокомментировал ситуацию заместитель начальника СИЗО-4 – начальник отдела охраны Андрей Дектярев.

В ведомстве добавили, что быстрая реакция офицеров буквально вытащили человека из беды – без них последствия того выезда могли оказаться куда более страшными для водителя фуры.