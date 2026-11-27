В соцсетях региона распространилась публикация, от которой у автовладельцев ёкает сердце. Очевидцы выложили кадры с крыши многоэтажки на улице Сеченова, 7 в Новокузнецке: там скопилась внушительная куча строительного мусора, зависшая прямо над тротуаром и припаркованными внизу машинами.

Авторы поста бьют тревогу не на пустом месте – буквально на днях похожий "сюрприз" с высоты уже наделал беды. Как ранее сообщали VSE42.RU, в Кузбассе строительные леса сорвались с крыши здания и рухнули прямо на припаркованную легковушку, насквозь пробив лобовое стекло. Теперь история, судя по кадрам с Сеченова, рискует повториться.