Внешние батареи, запасные аккумуляторы и батареи от разных устройств нередко лежат в коробках, на полках или где-нибудь в кладовке. Пока они исправны, такое хранение не представляет угрозы. А вот поврежденный литиевый аккумулятор способен спровоцировать пожар. О том, как этого избежать, интернет-изданию "Подмосковье Сегодня" рассказал специалист по загородному строительству Руслан Смирнов.

Куда убрать пауэрбанки и аккумуляторы

Эксперты советуют держать литиевые батареи в прохладном месте, подальше от отопительных приборов, кухонных плит и прямого солнца. Подоконник, пространство рядом с обогревателем или салон нагретой солнцем машины для пауэрбанка не подходят: перегрев грозит возгоранием.

Исправные аккумуляторы и пауэрбанки без признаков вздутия вполне можно держать дома. Главное – подальше от воды и источников тепла. Удобнее отвести под них отдельную коробку или полку, отметил Смирнов.

Снятый с устройства аккумулятор эксперт советует оставлять в заводской упаковке. Важно, чтобы его контакты не касались монет, ключей и прочих металлических вещей: иначе возможно короткое замыкание.

– При хранении литиевая батарея не должна быть разряжена в ноль и не должна быть полностью заряжена до 100%. Лучше поддерживать заряд примерно на уровне 50% и вовремя проверить состояние аккумулятора, – рассказал специалист.

Чем грозит хранение вздувшейся батареи

По словам Смирнова, в первую очередь насторожить должна изменившаяся форма устройства. Раздулся блок питания или старый телефон, приподнялась крышка аккумулятора, перекосился корпус – пользоваться такой техникой и подключать ее к зарядке уже нельзя. Подтеки, запах и заметный нагрев тоже указывают на опасность. За вздутием могут стоять повреждения внутри батареи. Такой аккумулятор нужно сдать в специализированный пункт приема, подчеркнул эксперт.

Если батарея сильно раскалилась, задымилась или зашипела, трогать ее руками нельзя. Следует отойти на безопасное расстояние, выйти из помещения и позвонить в экстренную службу по номеру 112.

Можно ли отправить аккумулятор в мусорное ведро?

Отработавшим литиевым батареям и пауэрбанкам не место среди обычного бытового мусора, напомнил специалист. Даже неисправное устройство может оставаться заряженным, а повреждение аккумулятора способно привести к возгоранию. Поэтому сдавать такие вещи следует в пункты приема батарей или электронных отходов", – пояснил Смирнов.

Если батарея вздулась или разрядилась, об этом стоит заранее предупредить работников пункта приема.