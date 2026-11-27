В Кузбассе появился новый пункт спутниковой геодезической сети – "Усть-Аскарлы". Его построили в Новокузнецком муниципальном округе, а в октябре 2026 года координаты точки официально внесли в Федеральный фонд пространственных данных. Это уже шестая замена уничтоженного геодезического центра в регионе.

Предыдущие пункты-спасатели появлялись в Ижморском округе ("Новый Свет"), а также в Ленинск-Кузнецком, Таштагольском, Юргинском округах и Березовском. Как пояснили в ведомстве, старый пункт "6461" располагался прямо на угольном месторождении. Когда предприятие получило разрешение на отработку запасов по проектной документации, вышку ждала неминуемая ликвидация. Взамен филиал ППК "Роскадастр" – "Центр геодезии, картографии и кадастра по Сибирскому федеральному округу" – создал новый объект.

Геодезическая сеть – это скелет координат всей страны: именно по этим закреплённым на земле точкам проводят межевание, стройку и навигацию. Пункты охраняются государством как федеральная собственность, и за их самовольный снос грозит суровое наказание. Гражданам – до 10 тысяч рублей штрафа, должностным лицам – до 50 тысяч, а юридическим – до 200 тысяч. И это не считая восстановления разрушенного центра за свой счёт.

При этом в ведомстве подчеркнули: избежать уничтожения вышки при разработке недр можно не всегда. В таких случаях землепользователь обязан не просто снести мешающий объект, а построить ему замену.

– Если избежать повреждения или уничтожения центров пункта при использовании земельного участка невозможно, необходимо обратиться в Управление за разрешением на его ликвидацию с одновременным созданием нового пункта, – отмечает заместитель руководителя Управления Росреестра по Кемеровской области – Кузбассу Андрей Кузнецов.

Сейчас все расходы по созданию таких "доноров" сети закон возлагает именно на того, чья деятельность стирает координаты с карты Кузбасса.