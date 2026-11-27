Елецкий районный суд назначил 46-летнему мужчине два года колонии строгого режима. Его признали виновным в краже с незаконным проникновением в жилище, совершённой группой лиц по предварительному сговору и причинившей значительный ущерб.

За плечами у мужчины уже была судимость за кражу. В этот раз он с приятелем забрался в дом пенсионерки в селе Пятницкое Измалковского округа. Оба были пьяны, а хозяйка в это время находилась в больнице.

В пресс-службе областной прокуратуры сообщили GOROD48, что 46-летний мужчина отвёрткой взломал замок на входной двери. Затем приятели утащили электрические чайники, самовар, цифровую ТВ-приставку и спиртное. Не оставили и продукты: свежемороженые рыбу и мясо, крупы и сгущённое молоко. Кроме того, забрали фонарик, освежители воздуха и даже носки.

За такой поступок осуждённый отправится отбывать срок в колонию строгого режима на два года. Дело в отношении его подельника рассматривается в рамках отдельного производства.