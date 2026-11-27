Банк России внёс в предупредительный список две организации, маскирующиеся под инвестиционные платформы, – у обеих эксперты нашли признаки финансовых пирамид. Речь идёт о проектах LumenX и Black Sea Club, которые через Telegram-каналы заманивают кузбассовцев обещаниями лёгкого заработка на криптовалюте без знаний, времени и риска.

Как пояснили в Отелениии Кемерово Банка России, LumenX преподносится как автоматизированная площадка на базе искусственного интеллекта, якобы сама торгующая на крипторынке за счёт денег вкладчиков. Организаторы второй схемы – Black Sea Club – пошли ещё дальше: это новые "гастроли" тех же самых людей, которые прямо сейчас убеждают жертв, что из-за "смены держателя токена" им срочно нужно перейти в переименованный проект для компенсации потерь.

Чтобы завлечь клиентов, мошенники распространяют в мессенджерах рассказы о несуществующих ИИ-платформах, суля быстрый рост капитала.

– Однако за этими обещаниями стоят финансовые пирамиды: выплаты осуществляются за счёт новых участников, а утрата вложенных средств – лишь вопрос времени, – пояснил Управляющий Отделением Кемерово Банка России Сергей Драница.

В Банке России подчеркнули, что сейчас сайты обеих компаний направлены на блокировку. Чтобы не потерять сбережения, перед вложением средств регулятор советует проверять легальность финансовой организации в предупредительном списке на сайте ЦБ.