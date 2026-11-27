В Прокопьевском колледже искусств имени Хворостовского прокомментировали скандал вокруг условий для студентов. Ранее в соцсетях жительница Кузбасса возмутилась тем, что за кипяток якобы просят деньги, а разогревать еду запрещают. Администрация учебного заведения опровергла слухи о платном кипятке, но признала другой неприятный факт – выплаты студентам действительно урезали.

Как сообщает PROKUZBASS.RU, со ссылкой на руководство колледжа, сейчас горячее питание обеспечивает подрядчик ООО "Сибирячка Плюс". В колледже заверили: по согласованию с арендатором микроволновая печь работает бесплатно, и кипяток студентам тоже наливают даром.

Однако новость про деньги оказалась правдивой. В колледже подтвердили: студенты действительно стали получать меньше. Если в 2021 году академическая стипендия составляла 1100 рублей (повышенная – 1700), то сейчас выплаты упали. В сентябре и октябре 2026 года обычная стипендия составила всего 1000 рублей, а повышенная – 1500 рублей. Таким образом, за хорошую учебу ребята стали получать на 100 рублей меньше.

– Горячее питание обеспечивает ООО "Сибирячка Плюс". Сейчас по согласованию с арендатором СВЧ-печь для подогрева и разогрева пищи, а также кипяток предоставляются бесплатно, – уточнили в колледже.

При этом руководство напомнило, что по санитарным нормам (СП 2.4.2.4283-26) учебное заведение обязано организовать двухразовое горячее питание для обучающихся.