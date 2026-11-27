В 2027 году последние звонки в школах России прозвучат в один день – 26 мая. Такое решение приняло Минпросвещения, сообщил глава ведомства Сергей Кравцов. Рекомендации уже направлены во все регионы страны.

Министр отметил, что последний звонок – важный этап в жизни каждого школьника, символизирующий переход к новому жизненному рубежу. По его словам, единая дата даст школьникам по всей стране равные условия и необходимое время, чтобы настроиться на предстоящие итоговые экзамены.

В программу последних звонков предлагается включить церемонии поднятия государственного флага и исполнения гимна России. Также планируется чествование представителей многодетных и многопоколенных семей, выступления родителей учащихся, в том числе удостоенных государственных наград, и участников специальной военной операции.

Кравцов добавил, что при подготовке к торжествам регионам поставлена задача строго соблюдать все требования комплексной безопасности. Отдельное внимание рекомендовано уделить созданию доступной среды для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью. Об этом пишет "Интерфакс".