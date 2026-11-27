По данным портала Госзакупок, в Новокузнецке отменили закупку, связанную с внедрением интеллектуальных транспортных систем и автоматизацией управления дорожным движением. Начальная цена контракта составляла 74 410 000 рублей. Закупку разместили 12 ноября 2026 года, а 24 ноября определение поставщика отменили. Прием заявок должен был завершиться 30 ноября.

Заказчиком выступало МБУ "Дирекция дорожно-коммунального хозяйства и благоустройства" Новокузнецкого городского округа. Согласно опубликованным документам, подрядчик должен был установить автоматические дорожные метеостанции с информационным табло на двух кольцевых транспортных развязках: на пересечении проспекта Строителей, улиц Ноградская и Хлебозаводская, а также на пересечении улиц Транспортная и Циолковского.

Метеостанции должны определять наличие и тип осадков, состояние дорожного покрытия, наличие льда, уровень воды, температуру дорожного полотна, направление и скорость ветра, а также оптическую видимость. Работы планировалось выполнить с момента подписания контракта до 1 октября 2027 года.

Напомним, в Новокузнецке ранее также отменили закупку оборудования для "умных дорог" почти на 20 миллионов рублей. Кроме того, в Кемерове отменили тендер на установку камер фотовидеофиксации нарушений ПДД.