В больницу Вологды попали 11 детей из многодетной семьи в возрасте от 10 месяцев до 16 лет. У всех диагностирована крайняя степень истощения. Четырехлетняя девочка умерла, еще один ребенок находится в реанимации в критическом состоянии. Детей изъяли во время очередного визита в квартиру 38-летних Николая и Веры. С 2020 года семья состояла на учете в ПДН из-за антисанитарии, с родителями неоднократно проводили профилактические беседы. Об этом пишет ИА Регнум.

Как выяснилось, в семье воспитывались 13 детей. Они жили с родителями в квартире площадью около 50 квадратных метров. По словам знакомых, отец постоянно работал, и никто из супругов не злоупотреблял алкоголем. Родители получали пособия на детей – более 200 тыс. рублей в месяц. Знакомые отмечали, что после многих родов многодетная мать с трудом передвигалась и не справлялась с уходом за детьми.

Знакомый Николая рассказал журналистам, что последний раз общался с ним в конце августа или начале сентября. Мужчина описал его как веселого и открытого человека, который "был на кипише" и не состоял ни в каких сектах. По его словам, отец играл с детьми, шутил и не был строгим. Следы побоев на детях собеседник объяснил подростковыми играми. Другой знакомый добавил, что Николай работал автослесарем, а в последнее время подрабатывал неофициально.

Родственница семьи призналась, что о смерти ребенка узнала из новостей и до сих пор не может прийти в себя. По ее словам, с семьей она давно не общалась из-за разных взглядов на жизнь. Сейчас она старается поддержать бабушку и дедушку детей по линии отца.

После смерти одного из детей следователи возбудили уголовное дело об убийстве ребенка, находящегося в заведомо беспомощном состоянии, и о халатности должностных лиц. По версии следствия, родители не обеспечивали детям должный уход, а сотрудники органов профилактики своевременно не приняли меры. Вера и Николай задержаны, 27 ноября суд изберет для них меру пресечения.