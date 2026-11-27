С тех пор как в тайге пропали бизнесмен Сергей Усольцев, его жена Ирина и их пятилетняя дочь, прошло больше года. Однако до сих пор нет точных данных о том, что с ними произошло. За это время возникло множество версий случившегося, следователи время от времени направляют заявки на поиск спасателям, а к работе подключились и волонтеры.

Недавно Валентин Дегтерев сообщил в СК, что нашел возможное место нахождения останков Ирины Усольцевой, пишет "РГ". Ведомство приняло его заявление. Если силовики в ближайшее время не проверят указанную точку, исследователь собирается добраться туда самостоятельно следующим летом.

Кроме того, Дегтерев получил анонимное письмо с загадочной аудиозаписью, в которой утверждается, что семья жива. Мужчина считает это ложью и подозревает, что рассылку организовали люди из окружения одного из родственников пропавших.

Зацепку, по словам Дегтерева, он обнаружил, изучая покадрово видеозапись поисковиков. На кадрах в районе скалы Буратинка, напротив маркированной тропы Бирюза, он заметил в неглубокой расщелине очертания человеческой головы, а рядом с деревом – нож и бутылки из-под алкоголя.

Исследователь повысил яркость скриншота и убедился, что в кадр попало именно лицо человека. По его версии, Ирину могли избить и бросить в щель, где она умерла стоя, пытаясь кому-то дозвониться. Этим он объясняет то, что телефон женщины ранее фиксировался в этом районе. При этом Дегтерев не исключает, что остальные члены семьи находятся в другом месте, но уверен: вся семья погибла еще 28 сентября прошлого года.

Он также указал на путаницу, которую, по его мнению, создают владелец турбазы, его помощник и некоторые очевидцы. Они рассказывают журналистам и следователям, что Усольцевы ушли в сторону Мальвинки или горы Баян, расположенной в 18 километрах от места, о котором идет речь, и говорят о 24-градусной жаре в день исчезновения. Однако Дегтерев проверил архив погоды за 27–28 сентября и выяснил, что температура тогда не поднималась выше 17–21 градуса.

Кроме того, он напомнил о первоначальных сообщениях туристов, поднимавшихся на гору Буратинка. Они видели, как следом шла семья с маленькой девочкой и собакой, а на обратном пути тропа уже была пуста. При этом ни криков, ни выстрелов, ни рева зверей никто не слышал.

Теперь же, по словам исследователя, версия изменилась: якобы туристы никого не видели.