В Кемерове перед судом предстанет 57-летний местный житель, который решил нажиться на беде своего знакомого. Как сообщает областная прокуратура и Следком Кузбасса, мужчина обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере.

По данным ведомств, схема была циничной.

– Фигурант пообещал, что таким образом решит вопрос прекращения в отношении него уголовного преследования, – отметили в Следкоме Кузбасса.

Однако, как установили следователи, никаких реальных возможностей повлиять на силовиков у "решалы" не было – он просто выдумал эту услугу.

Встреча состоялась 29 сентября 2025 года на парковке возле торгового центра "Восточный ветер". Там доверчивый кемеровчанин передал мошеннику 2 миллиона рублей. Получив деньги, обвиняемый просто присвоил их себе и скрылся.

Оперативную разработку вели сотрудники УФСБ по Кемеровской области. Сейчас обвиняемый находится под стражей – суд отправил его в СИЗО. Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд Кемерова. Мошеннику грозит до 10 лет лишения свободы.