Любимова Ольга в беседе с VSE42.Ru объяснила, какие породы собак лучше подходят для квартиры, а какие – для частного дома. По словам эксперта, четкого разделения на "квартирные" и "загородные" породы не существует. Выбор зависит от возможностей владельца, образа жизни и готовности закрывать потребности питомца.

Один из главных мифов – что в частном доме собака гуляет сама. На самом деле животным, живущим за городом, точно так же нужны прогулки. Двор не заменяет полноценный выгул. Часто у собак из квартир потребности закрыты даже лучше: их владельцы вынуждены выходить на улицу, менять маршруты и встречать других собак, что идет питомцу только на пользу.

Отдельно зооконсультант напомнила, что декоративные породы – йорки, чихуахуа, шпицы, той-терьеры – нуждаются в прогулках ничуть не меньше крупных собак. Прогулка – это не только "сходить в туалет", но и новизна, общение с сородичами, физическая активность и сенсорная стимуляция. Лишая маленькую собаку выгула, владелец лишает ее полноценной жизни.

– Для квартиры подойдут собаки любого размера, если вы готовы обеспечивать им достаточную физическую и умственную нагрузку. Мелкие и средние породы (йорк, ши-тцу, французский бульдог, бигль, мопс) часто выбирают из-за удобства содержания, но крупные породы (лабрадор, овчарка) тоже прекрасно живут в квартирах при условии достаточных прогулок и занятий, – отметила Любимова Ольга.

Для частного дома, по ее словам, часто выбирают крупных и активных собак – хаски, маламутов, овчарок, лабрадоров, – но это не значит, что им достаточно участка. Им нужны прогулки за пределами двора, новые маршруты и социализация. Главный критерий при выборе – не порода и не метраж, а готовность владельца гулять и заниматься с питомцем. Если выходить на улицу 2–3 раза в день нет возможности, заводить собаку не стоит, независимо от того, где вы живете.

Напомним, ранее мы писали о том, на какие породы собак стоит обратить внимание тем, кто хочет впервые завести питомца.