В Новокузнецке определились с местами для зимних забав. Мэрия города сообщила локации, где зальют горки к Новому году, но родителям стоит быть внимательнее: покататься бесплатно получится не везде.

По данным PROKUZBASS.RU, почти во всех районах города ледяные склоны будут работать на безвозмездной основе – бери свои санки или тюбинг и катайся сколько влезет. Однако власти решили сделать исключение для Центрального района.

На площади общественных мероприятий установят две снежные горки – большую и малую. И вот за спуск с них придется заплатить. Платные локации появятся между административными зданиями по адресам: улица Свердлова, 20 и улица Кирова, 55.

Тем, кто хочет сэкономить, расстраиваться не стоит. Бесплатные горки уже распределили по районам:

Центральный район: площадь у Свердлова, 20 (но только при наличии снега);

Заводской район: площадь у дома № 22В на улице Тореза;

Новоильинский район: площадь Защитников Донбасса на улице Косыгина (там поставят специальную деревянную конструкцию);

Орджоникидзевский район: парк ДК имени XIX Партсъезда на Мурманской, 24.

Главное – соблюдать технику безопасности и беречь инвентарь!