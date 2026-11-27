В Новокузнецке определились с местами для зимних забав. Мэрия города сообщила локации, где зальют горки к Новому году, но родителям стоит быть внимательнее: покататься бесплатно получится не везде.
По данным PROKUZBASS.RU, почти во всех районах города ледяные склоны будут работать на безвозмездной основе – бери свои санки или тюбинг и катайся сколько влезет. Однако власти решили сделать исключение для Центрального района.
На площади общественных мероприятий установят две снежные горки – большую и малую. И вот за спуск с них придется заплатить. Платные локации появятся между административными зданиями по адресам: улица Свердлова, 20 и улица Кирова, 55.
Тем, кто хочет сэкономить, расстраиваться не стоит. Бесплатные горки уже распределили по районам:
- Центральный район: площадь у Свердлова, 20 (но только при наличии снега);
- Заводской район: площадь у дома № 22В на улице Тореза;
- Новоильинский район: площадь Защитников Донбасса на улице Косыгина (там поставят специальную деревянную конструкцию);
- Орджоникидзевский район: парк ДК имени XIX Партсъезда на Мурманской, 24.
Главное – соблюдать технику безопасности и беречь инвентарь!