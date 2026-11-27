В Новокузнецке отменили дополнительный день отдыха для многодетных матерей, работающих в администрации города. Соответствующее постановление администрации от 23.03.2016 № 40 признано утратившим силу. Документ подписал глава города Денис Ильин – он вступил в силу со дня опубликования.

Ранее эта мера поддержки распространялась на работниц администрации Новокузнецка и ее органов с правами юридического лица, имеющих трех и более несовершеннолетних детей, в том числе принятых под опеку. Женщины могли по письменному заявлению получить дополнительный день отдыха с сохранением среднего заработка – один раз в месяц в пятницу по своему выбору.

Кроме того, постановление 2016 года содержало рекомендацию для других организаций и предприятий Новокузнецка ввести аналогичную меру поддержки.