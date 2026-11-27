В Кемерове продолжается подготовка к Новому году, и центр города уже заметно преобразился. Как сообщили в мэрии, на площади Советов почти завершили праздничное оформление. Главным украшением стала пушистая елка, а рядом с ней установили сказочные фигуры Деда Мороза и Снегурочки – неизменных символов зимнего праздника.

Особое внимание привлекают детали композиции. У Снегурочки в руках – уютный фонарик, а на рукавице Деда Мороза устроилась маленькая белочка. Яркие расписные фигуры создают атмосферу настоящей зимней сказки даже в пасмурную погоду.

В городской администрации отметили, что это отличный повод прогуляться по центру Кемерова и сделать первые праздничные фотографии.