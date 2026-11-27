В Кемерове перед судом предстанет 23-летний водитель, по вине которого в пьяном ДТП оборвалась жизнь человека. Как сообщает полиция Кузбасса, расследование уголовного дела завершено – молодому человеку грозит до 12 лет колонии.

По данным ведомства, трагедия разыгралась еще в сентябре на улице Железнодорожной. Как установили следователи, водитель иномарки Opel Insignia сел за руль нетрезвым. Вскоре его машину занесло, и она вылетела прямо на полосу встречного движения. Там иномарка протаранила отечественный ВАЗ-2121.

– В результате аварии 42-летний водитель ВАЗа от полученных травм скончался до приезда скорой помощи, – отметили в ГУ МВД по Кузбассу.

Сам виновник аварии отделался испугом, но медицинское освидетельствование подтвердило – в крови у него был алкоголь.

Сейчас материалы дела переданы в суд. Обвиняемому инкриминируют нарушение ПДД в состоянии опьянения, повлекшее смерть человека. Максимальная санкция по этой статье предусматривает 12 лет лишения свободы.

Трагедия в областном центре стала очередным звеном в печальной цепи дорожных происшествий в регионе. Ранее VSE42.ru сообщал, что под Кемеровом из-за сложных погодных условий перевернулся трактор.