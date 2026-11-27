В Ленинске-Кузнецком суд вынес приговор гастролёрам из Волгоградской области, которые жестоко обманули 80-летнюю пенсионерку. Мужчины прикинулись добрыми помощниками и предложили пожилой женщине довезти её до дома. Но как только бабушка оказалась у подъезда, показное благородство исчезло.

Несмотря на сопротивление пенсионерки, злоумышленники сорвали с неё золотую цепочку. На этом не остановились – ворвались прямо в квартиру и вынесли оттуда золотые крестик и... зубную коронку.

– В результате преступных действий потерпевшей был причинен ущерб на сумму свыше 28 тыс. рублей, – отметили в Прокуратуре Кемеровской области.

Однако уйти от наказания бандитам не удалось. На суде они полностью признали вину и возместили ущерб. Но прокуратура настояла на суровом дополнительном наказании. В итоге условный срок получил не только сам грабитель. Суд конфисковал "Hyundai Solaris", на котором мужчины приехали на дело, обратив иномарку в доход государства.