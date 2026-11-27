В Кузбасс за период с начала 2026 года по 18 ноября из Казахстана и Киргизии поступило 3,4 тыс. тонн репчатого лука. Это почти в 1,5 раза превышает показатель аналогичного периода 2025 года, когда в регион ввезли 2,3 тыс. тонн. Такие данные привело Сибирское межрегиональное управление Россельхознадзора.

Ведомство также проконтролировало очередную партию продукции: 18 ноября на территории Кемеровской области специалисты досмотрели 69,9 тонны лука из Казахстана. Вместе с сотрудниками аккредитованной лаборатории они провели осмотр подкарантинной продукции и отобрали образцы для экспертизы, чтобы определить ее фитосанитарное состояние.

Лабораторные исследования показали, что карантинных объектов в партиях нет. На продукцию выдали акты карантинного фитосанитарного контроля, которые дают право использовать ее по назначению.