В Прокопьевске осудили троих местных жителей за нападение на полицейских и участие в запрещенной организации. Об этом сообщает Следком Кузбасса.

Как выяснили следователи, всё началось с обычной проверки документов 27 сентября 2024 года. Экипаж ДПС остановил машину нарушителей, но те решили показать характер. Вместо того чтобы подчиниться закону, компания набросилась на инспекторов: парням выкрикивали оскорбления, а одному из полицейских и вовсе разбили лицо, применив силу.

– После совершения противоправных действий фигуранты скрылись с места преступления, – отметили в Следкоме Кузбасса.

Но уйти от правосудия не вышло – силовики быстро вычислили обидчиков. Однако во время обысков всплыла еще более неприглядная правда. Оказалось, что эта троица не просто хулиганила на дороге, а состояла в экстремистской ячейке. По данным ведомства, они активно вели пропаганду в мессенджерах, рассылали запрещенку и вербовали новых участников в свою банду.

Суд поставил точку в этой истории. Всех троих отправили в колонию общего режима на 2 года и 9 месяцев. Кроме того, им запретили состоять в любых общественных объединениях еще на два года.