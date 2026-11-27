В Кузбассе подвели итоги работы по защите государственной тайны за 2026 год. Как сообщили в УФСБ России по Кузбассу, за это время было проведено 84 официальные проверки режима секретности и секретного делопроизводства. Проверки проходили в органах государственной власти, местного самоуправления, правоохранительных структурах, а также на предприятиях и в организациях региона.

По выявленным нарушениям нормативных требований вынесли 158 постановлений по административным делам в области защиты государственной тайны. К ответственности привлекли 158 человек: 88 физических лиц, 62 должностных и 8 юридических.

Кроме того, по итогам проверок внесли 199 представлений. Из них 112 касались устранения причин и условий, способствовавших совершению административных правонарушений, а 87 – устранения причин и условий, способствующих реализации угроз безопасности РФ.

Также было объявлено 4 официальных предостережения о недопустимости действий, создающих условия для совершения преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 283 УК РФ "Разглашение государственной тайны".