Врачи Новокузнецкой городской клинической больницы № 1 им. Г.П. Курбатова вернули к полноценной жизни пациента, который два года не мог нормально принимать пищу и похудел на 20 килограммов. Об этом успешном клиническом случае рассказал глава Минздрава Кузбасса Андрей Тарасов в своих социальных сетях. По его словам, мужчина страдал от ощущения "кома" в горле, который мешал ему глотать.

При обследовании медики обнаружили у пациента редкую патологию – дивертикул Ценкера. Это крупное образование размером 7 на 8 сантиметров появилось в месте перехода глотки в пищевод и работало как опасный "карман". В нем задерживалась пища, что вызывало мучения при питании.

– Это не только мешало нормально питаться, но и создавало серьёзную опасность – пища могла попасть в дыхательные пути, – отметил министр здравоохранения Кузбасса Андрей Тарасов.

Спасение проходило в три этапа. Сначала медикам пришлось установить гастростому – специальную трубку для питания напрямую в желудок, чтобы пациент не погиб от истощения. Затем врач-эндоскопист Илья Савостьянов провел уникальную малоинвазивную операцию. С помощью гибкого эндоскопа он через пищевод устранил перегородку между пищеводом и этим "карманом", буквально запечатав его. На финальном этапе гастростому убрали.

Сейчас мужчина уже выписан домой. Врачи отмечают положительную динамику – пациент восстанавливается и успешно набирает потерянные килограммы.