В поселке Малиновка Калтанского городского округа произошла коммунальная авария – жители остались без горячей воды. Как сообщили в ГУ МЧС по Кузбассу со ссылкой на информационно-диспетчерский центр жилищно-коммунального комплекса, отключение затронуло 22 муниципальных многоквартирных дома. Помимо жилых зданий, без горячего водоснабжения остались два социально значимых объекта – школа и детский сад, а также одна котельная.

Всего в зону отключения попали 3804 человека, среди них 245 детей. На месте происшествия работала аварийная бригада ООО "Теплоэнерго".

По уточненным данным, на данный момент ремонтно-восстановительные работы завершены, горячее водоснабжение восстановлено.