В Мариинском городском суде вынесен приговор 52-летнему жителю Кузбасса, который нанес своему отчиму четыре ножевых ранения в спину. Конфликт произошел в одной из деревень округа после совместного употребления спиртного.

Как установил суд, в сентябре подсудимый вернулся домой пьяным и начал вести себя агрессивно – выгонял родственников и громко ругался матом. Когда отчим проснулся от криков и вышел на кухню, он взял металлическую кочергу для самообороны, зная о привычке пасынка носить нож. Завязалась потасовка: мужчина пытался выбить оружие кочергой, но злоумышленник обхватил его сзади, заблокировал руки и четырежды ударил ножом в спину. Одно ранение оказалось проникающим в грудную клетку.

– Через некоторое время подсудимый отбросил нож и ушёл спать в свою комнату, – отметили в Мариинском городском суде.

Потерпевшему чудом удалось выжить: скорую помощь вызвали только утром, когда приехала родственница. Медики диагностировали тяжкий вред здоровью. В суде обвиняемый пытался оправдаться, утверждая, что защищался от замахнувшейся кочерги жертвы. Однако суд счел эти доводы ложными: действия отчима были вынужденной обороной против агрессивного пьяного пасынка.

Суд признал мужчину виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью с применением оружия. Учитывая опьянение как отягчающее обстоятельство, кузбассовцу назначили наказание – 3 года лишения свободы в исправительной колонии общего режима.