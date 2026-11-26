В Кемеровской области стартовала масштабная проверка системы соцобслуживания. До 10 февраля специалисты Министерства труда и соцзащиты региона проверят абсолютно все 13 психоневрологических интернатов Кузбасса.

Решение о тотальной ревизии было принято после трагического инцидента в Прокопьевске, где погибли девять постояльцев интерната. Власти намерены выяснить, соблюдаются ли требования безопасности и условия содержания подопечных в других учреждениях области, чтобы не допустить повторения трагедии.

Всего в регионе функционирует 13 таких учреждений, рассчитанных на 3 899 мест. Проверки затронут каждое из них без исключения.

О предстоящих контрольных мероприятиях сообщила заместитель председателя правительства Кемеровской области по вопросам социального развития Елена Воронина.