В Верхней Пышме суд вынес суровый приговор местному жителю. Как сообщает "КП-Екатеринбург", 23-летнего парня признали виновным в изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера в отношении 15-летней девочки (статьи 131 и 132 УК РФ). Суд назначил ему наказание – 10 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

По данным издания, инцидент произошел еще в феврале 2026 года: парень познакомился со школьницей и назначил ей встречу. Сразу после этого семья девочки обратилась в полицию с заявлением об изнасиловании.

Однако в окружении осужденного версию следствия категорически отвергают. Близкие молодого человека настаивают, что интимная связь была добровольной. Знакомые парня выдвинули свою теорию произошедшего: они предполагают, что школьница вступила в связь по согласию, но затем решила оговорить молодого человека, чтобы оправдаться перед своим другим парнем, с которым состояла в отношениях.

"КП-Екатеринбург" приводит детали задержания: оперативники сначала пришли к матери подозреваемого с предупреждением о возможном розыске. Молодой человек не стал скрываться и 2 марта сам явился в следственный комитет для дачи показаний, где его задержали и отправили под арест.

Защита уже обжаловала решение Верхнепышминского городского суда – адвокат подал апелляцию на приговор, считая назначенное наказание чрезмерно суровым.