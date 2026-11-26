В Кемерове полицейские задержали молодого человека, который жестоко избил незнакомку. В отдел полиции "Заводский" поступило сообщение из больницы о том, что 19-летней местной жительнице понадобилась медицинская помощь – у девушки диагностировали перелом челюсти.

Правоохранители установили обстоятельства случившегося. Накануне у потерпевшей произошел словесный конфликт со знакомым прямо на улице. За этой ссорой наблюдал друг оппонента – 20-летний местный житель. Вместо того чтобы пройти мимо, он внезапно вмешался и нанес девушке сильный удар кулаком в лицо.

Пострадавшая была госпитализирована.

– Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, потерпевшей причинен вред здоровью средней тяжести, – отметили в ГУ МВД по Кузбассу.

Полицейские уголовного розыска оперативно вычислили нападавшего и задержали его. Выяснилось, что задержанный ранее уже привлекался к уголовной ответственности.

Дознавателем отдела полиции "Заводский" в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 112 УК РФ ("Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью"). Нападению грозит наказание до трех лет лишения свободы.