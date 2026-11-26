Следственный комитет Кузбасса раскрыл детали громкого дела банды "лже-наркологов". На скамье подсудимых оказался иностранный гражданин – именно он вместе с местной жительницей организовал опасный бизнес по снятию алкогольной и наркотической ломки.

По версии следствия, иностранец сколотил настоящую ОПГ из 9 местных жителей. Ни у кого из них не было ни медицинского диплома, ни лицензии. Они просто ставили людям капельницы с сильнодействующими препаратами прямо на дому, называя это "лечением".

Как сообщалось ранее, чтобы покупать лекарства в аптеках, банда подделывала рецепты. Использовали фальшивые печати медцентров "Ваш Доктор" из Новокузнецка и Прокопьевска.

Следователи СК провели колоссальную работу, чтобы доказать вину организаторов. Было проведено более 25 обысков – искали препараты и поддельные штампы. Эксперты провели свыше 95 исследований, чтобы подтвердить химический состав веществ и подделку документов. Допрашивали десятки пострадавших, которым эта "помощь" едва не стоила жизни.

– По ходатайству следственного органа судом в отношении иностранного гражданина была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, – отметили в Следкоме Кузбасса.

Суд признал всю группу виновной. Организаторы получили реальные сроки – от 10 до 16 лет колонии. Теперь следствию предстоит выяснить, сколько еще людей пострадало от действий этой гастролирующей банды.

Приговор пока не вступил в законную силу.