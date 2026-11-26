В Кемерове поставлена точка в деле о масштабном мошенничестве в сфере медицины. Центральный районный суд вынес приговор десяти подсудимым, обвиняемым в организации незаконного оказания медицинских услуг и обороте запрещенных веществ.

Как сообщает областная прокуратура и Объединенный пресс-центр судов Кемеровской области, с начала 2022 по март 2023 года фигуранты дела организовали настоящий конвейер по "лечению" наркозависимых на дому. Не имея ни лицензий, ни медицинского образования, ни квалификации психиатров-наркологов, они за деньги оказывали помощь людям в состоянии абстиненции. Эти услуги не отвечали требованиям безопасности: злоумышленники вводили пациентам сильнодействующие и психотропные вещества, фактически занимаясь их незаконным сбытом без соблюдения клинических стандартов.

– При совершении указанных преступных действий в целях их конспирации использовались документация, печати и штампы ООО "Медицинский центр "Ваш Доктор" г. Новокузнецк и ООО "Медицинский центр "Ваш Доктор" г. Прокопьевск, а также печати и штампы врачей, ранее осуществлявших трудовую деятельность в данных организациях, – отметили в Объединенном пресс-центре судов Кемеровской области.

Суд признал всех десятерых виновными сразу по пяти статьям УК РФ, включая оказание небезопасных услуг и незаконный оборот наркотиков. Семи организаторам назначены реальные сроки – от 10 до 16 лет лишения свободы в колониях строгого и общего режима со штрафами до 190 тысяч рублей. Трое других участников отделались крупными штрафами от 300 до 450 тысяч рублей. Приговор пока не вступил в законную силу.