Нижегородским ресторанам предрекают новую волну распродаж и закрытий: тяжёлый год для общепита так и не сменился оттепелью. Как пишет NewsNN, руководитель Ассоциации рестораторов Нижегородской области Алексей Беляев прямо говорит о продолжающемся "ресторанопаде" – и ждёт, что в ближайшие месяцы объявлений о продаже станет только больше.

По его словам, кризис, зацепивший отрасль в начале года, на фоне общего торможения экономики лишь набирает ход. К концу года владельцы наконец перестали тянуть убыточные точки – их закрывают, а заведения, которые держатся около нуля, выставляют на продажу или хотя бы задумываются, что с ними делать дальше.

Почему всё посыпалось – Беляев перечисляет без прикрас. Сверху давит общая экономическая обстановка, просевшие потребительские настроения и кошельки гостей. Снизу – подросшие налоги, нехватка людей на кухне и в зале, дорожающие продукты и зарплатный фонд. А меню бесконечно задирать нельзя: гость просто не придёт.

Был момент, когда отрасль выдохнула, – лето. Власти хорошо поработали над туризмом, поток приезжих подхватил залы, и многие продержались дольше, чем должны были. Но это отсрочка, а не лечение: разворот к лучшему так и не случился.

– Я бы сейчас не стал комментировать ситуацию с конкретными заведениями, но, безусловно, "ресторанопад" продолжается. Кризис, который начался в начале года, на фоне общего замедления экономики набирает обороты, – отметил Беляев в беседе с NewsNN.

В ближайшие месяцы, прогнозирует он, рынок увидит ещё немало объявлений о продаже и закрытий – решение о судьбе каждого конкретного заведения владельцы будут принимать уже по итогам зимнего сезона.