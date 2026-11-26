В социальных сетях Кемерова распространяется информация о возможном превышении полномочий сотрудником службы безопасности. По словам анонимного автора поста, инцидент произошёл 25 ноября около 16:00 в продуктовом магазине на улице Сибиряков-Гвардейцев.

Как сообщает автор публикации, конфликт начался с попытки покупателя разобраться с некачественным товаром. Молодой человек зашёл в кабинет директора торговой точки, чтобы потребовать убрать испорченную продукцию с реализации. Однако вместо диалога, по словам автора поста, из кабинета вышел сотрудник службы безопасности и потребовал посетителя покинуть помещение.

Когда покупатель отказался выходить, так как не нарушал порядка, ситуация приняла опасный оборот. По утверждению молодого человека, безопасник начал применять физическую силу.

– Безопасник начал меня толкать и начал душить. Затем вытолкнул, – сообщил покупатель.

После этого охранник вытолкал посетителя из кабинета. Позже в соцсетях появились дополнительные подробности и видеозапись момента нападения. Автор поста уточнил, что после случившегося он вызвал сотрудников полиции и написал два заявления: одно на магазин – по факту продажи некачественного товара, второе лично на сотрудника охраны – за нападение.