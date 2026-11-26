В Вологде ребенок из многодетной семьи скончался в больнице после госпитализации. Всего в больницу привезли 11 детей, сообщают новостные телеграм-каналы.

– Врачи диагностировали у них крайнюю степень истощения, – пишет канал 112.

Как уточняет URA.RU, один из пострадавших находится в реанимации в критическом состоянии.

По информации канала, в семье воспитывались шестеро девочек и четверо мальчиков в возрасте от 10 месяцев до 16 лет. Семья с 2020 года состояла на учёте в подразделении по делам несовершеннолетних из-за антисанитарии в доме.

Напомним, ранее редакция VSE42.RU сообщала о том, что в Кузбассе десятки человек экстренно попали в больницу с серьезным диагнозом.