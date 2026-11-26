В беседе с интернет-изданием "Подмосковье сегодня" медик предупредил, что среди зимних дней самыми опасными могут оказаться те, когда термометр показывает от 0 до −5 градусов, а холод сопровождается мокрым снегом, дождем, туманом и резкими порывами ветра.

В первую очередь, отметил ветеринар, о защите от такой погоды стоит подумать хозяевам миниатюрных собак и питомцев с короткой шерстью либо совсем без нее. Их природная защита от холода слабее. Но и густая шуба не спасает наверняка: если на прогулке она намокнет, животное тоже окажется под угрозой переохлаждения.

– Шерсть быстро промокает и теряет все свои теплозащитные свойства. Поэтому в такую погоду переохладиться можно гораздо быстрее, чем, например, при температуре −10 или −15 градусов, – сказал врач.

Так что откладывать покупку одежды до серьезных морозов ветеринар не рекомендует. При этом тратиться на отдельный зимний комбинезон совсем не обязательно. Важнее уберечь шерсть от влаги, и с этой задачей справится обычный непромокаемый дождевик.

Подбирая наряд для прогулок, стоит ориентироваться на габариты питомца, тип его шерсти и погоду за окном. Подвижной собаке слишком теплая одежда может оказаться ни к чему. А вот маленьким и короткошерстным питомцам особенно нужна защита от ветра и мокрого снега.