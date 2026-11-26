В Киселевске полицейские пресекли деятельность телефонных мошенников и задержали их пособницу. В отдел МВД обратилась 53-летняя местная жительница, ставшая жертвой циничной схемы – у неё выманили более миллиона рублей.

Всё началось с банального звонка: незнакомец под предлогом установки домофона убедил женщину продиктовать СМС-код. Затем жертве пришло уведомление о "взломе" Госуслуг. Перепуганная горожанка позвонила по номеру из сообщения – якобы в службу безопасности портала. На том конце провода оказался псевдосотрудник Росфинмониторинга. Он убедил пенсионерку, что её деньги нужно срочно передать для "регистрации", чтобы спасти сбережения.

Женщина собрала более миллиона рублей наличными, сложила их в обычную коробку из-под обуви и передала посылку курьеру.

– Спустя несколько дней, не дождавшись обратной связи от собеседников, заявительница обратилась в полицию, – отметили в ГУ МВД по Кузбассу.

Оперативники уголовного розыска сработали быстро. Курьером оказалась ранее судимая 24-летняя жительница Пензы. Девушка призналась, что нашла вакансию "курьера для передачи документов" в интернете. Она гастролировала по городам России, забирала деньги у доверчивых граждан и передавала их бесконтактным способом кураторам. За свою работу в Киселевске она получила коробку с миллионом, отвезла её в Кемерово и передала организаторам за вознаграждение.

Сейчас в отношении задержанной возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Ей грозит до 10 лет лишения свободы. Полиция устанавливает её причастность к аналогичным преступлениям в других регионах страны.