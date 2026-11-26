В беседе с VSE42.Ru Анна Киричек отметила: если вы совсем не умеете готовить, стоит начать с шакшуки. Это блюдо не требует сложных навыков и получается почти у всех.

На сковороде нужно обжарить половину небольшой мелко нарезанной луковицы и болгарский перец, затем добавить 200 г протертой мякоти томатов пассаты, соль и щепотку паприки. Смесь тушат пять минут, после чего делают два углубления и аккуратно разбивают в них яйца. Сковороду накрывают крышкой и готовят еще 5–7 минут, пока белок не схватится. Блюдо готовится примерно за 15 минут и идеально подходит для завтрака или ужина.

Тем, кто только начинает осваивать домашнюю кухню, эксперт в разговоре с VSE42.Ru советует обратить внимание на овощные консервы. С ними гораздо проще экспериментировать, поскольку овощи уже подготовлены и не требуют дополнительной обработки. Например, готовое лечо можно разогреть и подать с отварным картофелем, а фасоль в томатном соусе добавить к рису или гречке. Даже из нескольких простых ингредиентов можно собрать вкусный и сытный обед или ужин.