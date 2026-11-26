Легендарный Воланд мог сыграть Иосифа Сталина в новом фильме режиссера Владимира Бортко. Об этом в разговоре с "КП-Петербург" признался сам Олег Басилашвили.

По словам 92-летнего актёра, образ советского вождя давно его интересовал. Басилашвили даже успел ознакомиться со сценарием исторической драмы и назвал его оригинальным. Режиссёр предлагал ему сыграть Сталина и во время подготовки картины, но артист решил не принимать предложение.

– Фигура Сталина чрезвычайно интересная для меня, поэтому я хотел сыграть Сталина. Но из этого ничего не случилось. Хотя я видел сценарий, мне его предлагали, он довольно оригинальный. Но это было давно. Хотя Бортко и сейчас предлагал мне работу в этой картине, именно в роли Сталина. Но он умер в возрасте 74 лет, а мне сейчас 92 года, поэтому я отказался. Однако выход картины я жду и обязательно её посмотрю, – рассказал Басилашвили.

Дочь артиста Ксения также рассказала в соцсетях, что отца всегда интересовала личность Сталина и мотивы его поступков. По её словам, если бы Басилашвили сыграл вождя, он не стал бы его оправдывать, но и превращать в карикатурного персонажа не хотел бы.

В итоге роль Сталина досталась 62-летнему Игорю Миркурбанову. Съёмки стали первыми за десять лет для Бортко. Изначально он планировал снять историческую драму ещё около 15 лет назад, однако отложил проект. По мнению постановщика, в тот период отношение к Сталину было преимущественно негативным.

Шестисерийный фильм начнёт выходить на онлайн-платформах в конце ноября, а в декабре его покажут на телевидении.