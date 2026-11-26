Из Кемерова скоро можно будет улететь в Забайкалье, следует из сообщения областного министерства транспорта.

– С 1 января 2027 года планируется прямой рейс в Читу, – сказано в сообщении.

Таким образом, в Кемерове будет пять прямых направлений: помимо Читы в Новосибирск, Москву, Санкт-Петербург и Улан-Удэ.

Из Новокузнецка можно без пересадок улететь в Санкт-Петербург, Казань, Екатеринбург, Красноярск, Новосибирск, Улан-Удэ, Читу, а также во Вьетнам, а с 25 декабря – в Таиланд.

Напомним, прямое сообщение с Читой запускали в апреле этого года, но потом его закрыли.