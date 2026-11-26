Космохимик Константин Рязанцев рассказал, что за зеленая вспышка осветила ночное небо над Карелией 25 ноября.
Небесное тело, замеченное над Карелией 25 ноября, вероятно, распалось и полностью сгорело, попав в плотные слои атмосферы. Об этом в беседе с "КП-Петербург" рассказал Константин Рязанцев, научный сотрудник лаборатории метеоритики и космохимии ГЕОХИ РАН.
Он подтвердил, что камеры действительно запечатлели падение метеорита над российским регионом. Хотя в кадр попали лишь короткие эпизоды, их достаточно, чтобы говорить об этом уверенно, пояснил ученый.
– Сама вспышка очень характерная для болидных явлений, сначала идет медленное нарастание яркости, а под конец несколько быстрых интенсивных засветов, – сказал космохимик.
Правда, судя по доступным записям, масштаб у болида небольшой. Ученый не исключает, что до поверхности Земли не добралось ни одного обломка: все могло сгореть еще в атмосфере.
Ранее в "КП-Петербург" сообщали, что вечером 25 ноября петрозаводчане заметили вспышку в небе. Камеры наблюдения в столице Карелии и ближайших населенных пунктах записали пролет небесного тела. Сначала в ночном небе показался яркий объект, а затем все вокруг осветила мощная зеленая вспышка.
По одной из версий, болид принадлежал к метеорному потоку Тауриды, для которого характерны вспышки сине-зеленого оттенка.