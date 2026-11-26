Небесное тело, замеченное над Карелией 25 ноября, вероятно, распалось и полностью сгорело, попав в плотные слои атмосферы. Об этом в беседе с "КП-Петербург" рассказал Константин Рязанцев, научный сотрудник лаборатории метеоритики и космохимии ГЕОХИ РАН.

Он подтвердил, что камеры действительно запечатлели падение метеорита над российским регионом. Хотя в кадр попали лишь короткие эпизоды, их достаточно, чтобы говорить об этом уверенно, пояснил ученый.

– Сама вспышка очень характерная для болидных явлений, сначала идет медленное нарастание яркости, а под конец несколько быстрых интенсивных засветов, – сказал космохимик.

Правда, судя по доступным записям, масштаб у болида небольшой. Ученый не исключает, что до поверхности Земли не добралось ни одного обломка: все могло сгореть еще в атмосфере.