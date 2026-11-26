Таштагольский городской суд рассмотрел дело местного жителя с сахарным диабетом первого типа, которому пришлось покупать тест-полоски за свой счет. Как установило следствие, мужчина находится на диспансерном учете в ГБУЗ "Таштагольская районная больница" и должен ежедневно контролировать уровень глюкозы в крови.

В периоды с ноября 2025 года по январь 2026-го, а также с августа по сентябрь 2026 года пациенту выписывали льготные рецепты на тест-полоски, но получить их он не смог – нужных медицинских изделий не было в наличии. В итоге мужчина приобрел их самостоятельно, потратив в общей сложности 5 135 рублей 10 копеек, что подтверждается документами.

Прокурор города, действуя в интересах пациента, подал в суд иск с требованием признать бездействие больницы незаконным и возместить расходы. Медицинское учреждение и Министерство здравоохранения Кузбасса с иском не согласились, сославшись на задержки поставок по госконтракту и отсутствие изделий на складе.

Суд, изучив обстоятельства, пришел к выводу, что больница действительно не обеспечила пациента необходимыми изделиями вовремя. При этом часть заявленных расходов не подтверждалась льготными рецептами. В итоге с больницы в пользу мужчины взыскали 4 330 рублей 10 копеек, в остальной части иска отказали. Об этом сообщили в объединенном пресс-центре судов Кемеровской области.

Напомним, ранее мы писали о том, что Илья Середюк объяснил, почему пропали льготные лекарства.