В преддверии Дня матери Авито Услуги опросили 10 тысяч мам и 10 тысяч отцов по России и выяснили, как семьи в СФО распределяют домашние обязанности и проводят свободное время, а также какие планы они строят на сам праздник.

Какие дела нравятся мамам

Не всегда мамы готовы отказаться о бытовых задач. Например, 89% женщин с детьми в СФО имеют в графике домашние дела, которые им действительно нравятся: 47% любят готовить, 35% – уборку, 28% – уход за питомцами, 18% – помогать детям с уроками, столько же – организовывать семейные мероприятия, 13% – мелкий ремонт и сборку мебели.

Как показал опрос Авито Услуг, 43% мам считают, что им хватает времени и на отдых, и на быт – в том числе 13% говорят, что домашние дела занимают лишь небольшую часть дня. При этом 54% признались: времени на себя меньше, чем хотелось бы.

49% мам или их семьи делегируют специалистам часть задач. Среди тех, кто пользовался услугами за последний год, чаще всего называли пошив/ремонт одежды (37%), мастеров на час (35%), специалистов по компьютерной технике (33%) и репетиторов (21%).

Распределение обязанностей

Опрос показал: 35% отцов в СФО делят домашние дела поровну с партнёршами. Ещё 21% выполняют все задачи сами или поручают специалистам. 69% готовы обращаться к мастерам чаще, чтобы освободить время любимой. Средний бюджет на делегирование задач мастерам, согласно ответам мужчин, – 13,6 тыс. рублей в месяц.

Свободный день для мамы

Если бы целый день не нужно было посвящать работе и быту, 41% женщин выбрали бы фильм, сериал или шоу, 35% – время с семьёй, 26% – встречу с друзьями, 24% – творчество, столько же просто выспались бы, а 22% сходили бы в салон красоты.

В 2026 году 71% опрошенных мужчин в СФО планируют отметить День матери и взять на себя повседневные дела. 31% устроят семейный ужин, 14% – романтический ужин вдвоём, 8% – день по усмотрению партнёрши. Средний бюджет на организацию праздника без подарка – 12,9 тыс. рублей, на подарок – 12,6 тыс. рублей.