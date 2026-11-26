Чтобы освободить время для любимых и для себя, большинство мужчин в Сибирском федеральном округе готовы нанимать специалистов сферы услуг и тратить на делегирование бытовых задач в среднем 13,6 тыс. рублей. ежемесячно.
В преддверии Дня матери Авито Услуги опросили 10 тысяч мам и 10 тысяч отцов по России и выяснили, как семьи в СФО распределяют домашние обязанности и проводят свободное время, а также какие планы они строят на сам праздник.
Какие дела нравятся мамам
Не всегда мамы готовы отказаться о бытовых задач. Например, 89% женщин с детьми в СФО имеют в графике домашние дела, которые им действительно нравятся: 47% любят готовить, 35% – уборку, 28% – уход за питомцами, 18% – помогать детям с уроками, столько же – организовывать семейные мероприятия, 13% – мелкий ремонт и сборку мебели.
Как показал опрос Авито Услуг, 43% мам считают, что им хватает времени и на отдых, и на быт – в том числе 13% говорят, что домашние дела занимают лишь небольшую часть дня. При этом 54% признались: времени на себя меньше, чем хотелось бы.
49% мам или их семьи делегируют специалистам часть задач. Среди тех, кто пользовался услугами за последний год, чаще всего называли пошив/ремонт одежды (37%), мастеров на час (35%), специалистов по компьютерной технике (33%) и репетиторов (21%).
Распределение обязанностей
Опрос показал: 35% отцов в СФО делят домашние дела поровну с партнёршами. Ещё 21% выполняют все задачи сами или поручают специалистам. 69% готовы обращаться к мастерам чаще, чтобы освободить время любимой. Средний бюджет на делегирование задач мастерам, согласно ответам мужчин, – 13,6 тыс. рублей в месяц.
Свободный день для мамы
Если бы целый день не нужно было посвящать работе и быту, 41% женщин выбрали бы фильм, сериал или шоу, 35% – время с семьёй, 26% – встречу с друзьями, 24% – творчество, столько же просто выспались бы, а 22% сходили бы в салон красоты.
В 2026 году 71% опрошенных мужчин в СФО планируют отметить День матери и взять на себя повседневные дела. 31% устроят семейный ужин, 14% – романтический ужин вдвоём, 8% – день по усмотрению партнёрши. Средний бюджет на организацию праздника без подарка – 12,9 тыс. рублей, на подарок – 12,6 тыс. рублей.
– День матери – хороший повод поговорить о том, как меняется культура семейной заботы. Сегодня она проявляется по-разному: в совместном решении бытовых вопросов, внимании к интересам друг друга, возможности разделить обязанности или доверить часть задач профессионалам. При этом важно, чтобы помощь не воспринималась исключительно как способ освободить время от дел, – она даёт возможность направить его на то, что действительно приносит удовольствие: общение с близкими, хобби, саморазвитие или отдых. Мы видим, что услуги специалистов становятся одним из инструментов организации повседневной жизни семьи. А главный результат такой помощи – возможность каждого члена семьи находить время и для общих планов, и для собственных интересов, – отмечает руководитель бизнес-направления "Деловые и хозяйственные услуги" на Авито Услуг Александр Семочкин.