Кандидат биологических наук Генрих Собанский почти 40 лет изучал медведей на Алтае и не раз оказывался лицом к лицу с хозяевами тайги. В интервью КП-Новосибирск учёный рассказал, как это происходило.

За годы экспедиций биолог пережил около двух десятков близких встреч с медведями. По его словам, звери не пытались по-настоящему напасть, но иногда бросались на человека, чтобы прогнать.

– Близких встреч наберётся десятка два. Ни малейшей попытки по-настоящему напасть медведи не предпринимали, только убегали. Были случаи, когда пытались меня напугать. Медведь бросался прямо на меня, но, не добежав метров пять-восемь, разворачивался и бежал обратно. Я отчётливо видел, что он хочет меня прогнать, – вспоминает он.

Иногда хищник повторял такие выпады несколько раз. А учёный вместо того, чтобы спасаться, продолжал снимать происходящее.

– Он бежит на меня, а я фотографирую. Не добегает, разворачивается, возвращается на своё место и смотрит. Наверное, ожидает, что я убегу. А я продолжаю снимать.

В молодости биолог не боялся медведей и порой сознательно приближался к ним ради наблюдений. Позже он понял, насколько рискованными были такие эксперименты.

Одна из самых опасных встреч произошла во время рыбалки. Собанский шёл вдоль горной реки в поисках места для ловли хариуса, когда неожиданно заметил огромного зверя.

– Метрах в восьми от меня вдруг вырастает здоровенный медведь. Он лежал в траве, причём его прекрасно было видно, но я почему-то не заметил. До сих пор удивляюсь. Медведь бросился вправо, прыгнул в протоку так близко, что до меня долетели брызги. Потом взбежал на косогор и скрылся в кустарнике.

Вслед за ним с дерева спустились два медвежонка. Оказалось, рядом находилась целая семья.

– Медвежата буквально катились вниз. Медведица пробежала мимо них, и вся компания удалилась. Вот это была действительно очень опасная встреча.

Одной из главных причин нынешнего обострения ситуации биолог считает нехватку привычной пищи. По его словам, лето выдалось жарким и сухим, травы было мало, а урожая кедрового ореха практически не оказалось.

Осенью животным необходимо накопить достаточно жира перед зимней спячкой. Если привычного корма не хватает, они начинают искать другие источники пропитания.

Проблема, по мнению Собанского, связана и с изменением окрестностей алтайских посёлков. Когда он приехал туда с женой в 1962 году, вокруг стояла сплошная тайга. Со временем кедровые леса начали активно вырубать. Одновременно начали разрастаться населенные пункты.

– Посёлок разросся до неимоверных размеров. Медведь поневоле сталкивается с человеком. А тут ещё пищевые отходы, которые люди выбрасывают. Голодный медведь идёт туда, где может найти еду, – отметил учёный.

Напомним, ранее кемеровский учёный рассказывал о медвежьей аномалии в Кузбассе.