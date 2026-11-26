Легкий форвард "Филадельфия Сиксерс" Леброн Джеймс превзошел собственное достижение среди ветеранов НБА.

В домашней игре регулярного чемпионата "Филадельфия" взяла верх над "Майами Хит" – 111:104 (29:32, 33:21, 28:28, 21:23). Больше всех очков в матче набрал форвард гостей Яннис Адетокунбо: на его счету 32 очка и 14 подборов.

Джеймс завершил встречу с 25 очками, 12 передачами и 10 подборами. Этот трипл-дабл позволил американцу поднять собственную возрастную планку: на момент матча ему был 41 год 330 дней. Предыдущий рекорд он установил в сезоне 2025/26, когда ему был 41 год 90 дней.

С 15 победами и 4 поражениями "Филадельфия" по-прежнему возглавляет Восточную конференцию. "Майами", у которого 10 побед и 7 поражений, остался шестым. Об этом пишет Prognozist.ru.