По данным МЧС кузбасса, в ходе тренировки спасатели и экстренные службы отработали все этапы реагирования: деблокировку людей из искореженного транспорта, тушение загоревшегося автомобиля и оказание первой помощи пострадавшим. Особое внимание уделили организации пункта обогрева для тех, кто застрял в пробке.

Для эвакуации пострадавших из труднодоступных мест на место условной трагедии даже задействовали вездеход "Лось", способный пройти по снежной целине.

Главная цель таких тренировок – проверить готовность всех ведомств к слаженным действиям и минимизировать потери в случае реальной чрезвычайной ситуации на федеральной трассе.