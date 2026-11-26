На трассе Р-255 кузбасские спасатели, медики и ГИБДД отработали действия при заторе длиной в километр.
На трассе Р-255 "Сибирь" в Кемеровском муниципальном округе прошли масштабные учения. Сотрудники МЧС России совместно с Госавтоинспекцией, медиками и коммунальными службами отработали сценарий ликвидации последствий крупной аварии в условиях зимней непогоды.
По легенде учений, на дороге произошло столкновение рейсового автобуса с легковым автомобилем. В результате условного ДТП пострадали 10 человек, а на проезжей части образовался многокилометровый затор – более километра.
По данным МЧС кузбасса, в ходе тренировки спасатели и экстренные службы отработали все этапы реагирования: деблокировку людей из искореженного транспорта, тушение загоревшегося автомобиля и оказание первой помощи пострадавшим. Особое внимание уделили организации пункта обогрева для тех, кто застрял в пробке.
Для эвакуации пострадавших из труднодоступных мест на место условной трагедии даже задействовали вездеход "Лось", способный пройти по снежной целине.
Главная цель таких тренировок – проверить готовность всех ведомств к слаженным действиям и минимизировать потери в случае реальной чрезвычайной ситуации на федеральной трассе.