Новокузнецкая городская клиническая больница №1 объявила тендер на ремонт акушерского стационара №1 на улице Сеченова, 17 Б, сказано на сайте горсзакупок.

Победитель должен разработать проект ремонта и выполнить сами работы. Начальная цена контракта – 1,04 млрд рублей. Запланированы торги на 17 декабря.

Подрядчик должен будет капитально отремонтировать здание и заменить все коммуникации.

Проектную документацию необходимо закончить до 28 февраля 2027 года, а сам ремонт – с 1 февраля по 25 декабря 2027 года.

Напомним, в январе в новокузнецком роддоме №1 массово погибли один за другим младенцы. Трагедия прогремела на всю страну, после чего силовики арестовали главврача Виталия Хераска. В сентябре стало известно, что дело забуксовало.

Летом губернатор Кузбасса Илья Середюк сообщал, что на ремонт роддома понадобится 1,6 млрд рублей. В сентябре началась подготовка. А теперь сумма, которую собрались потратить, упала до миллиарда.