Имбирь, куркума и чеснок не защищают от ОРВИ, не уничтожают вирусы и не ускоряют выздоровление. Об этом сообщила врач-терапевт Елена Ревкова в беседе с интернет-изданием "Подмосковье Сегодня".

По словам медика, эти продукты содержат активные вещества – гингеролы, куркумин и аллицин. В лабораторных условиях они показывают противовоспалительный эффект, но доказательств их пользы при лечении простуды у людей нет.

– Важно разделять лабораторные результаты и доказанную эффективность человека. На сегодняшний день нет убедительных доказательств того, что употребление продуктов способно предотвратить ОРВИ, уничтожить вирусы в этих условиях или сократить продолжительность болезни, – отметила терапевт.

Врач рекомендует использовать имбирь, куркуму и чеснок только как часть обычного рациона. Они не заменяют назначенные препараты и средства для снятия симптомов.

Кроме того, чрезмерное употребление этих продуктов вредит здоровью:

вызывает изжогу, раздражение желудка, боли в животе и диарею;

опасно при заболеваниях ЖКТ и желчнокаменной болезни;

нежелательно при приеме препаратов, влияющих на свертываемость крови.

Концентрированные добавки с растительными экстрактами могут взаимодействовать с лекарствами. Перед их приемом необходимо проконсультироваться с врачом.