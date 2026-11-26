Губернатор Кузбасса Илья Середюк на прямой линии рассказал о планах запустить прямое железнодорожное сообщение между Кемеровом и Новосибирском. По его словам, проект получил одобрение Западно-Сибирской железной дороги, а сейчас документы проходят финальное утверждение в центральном аппарате РЖД. Первые поезда должны отправиться летом 2027 года.

Глава региона напомнил, что железнодорожное сообщение развивается не только с соседними субъектами, но и внутри Кузбасса. Во время ремонта Кузбасского моста в Кемерове запустили электричку, которая пришлась по душе пассажирам. После восстановления движения по мосту маршрут решили не отменять, а позже продлили до Тайги. Теперь прорабатывается вопрос о его продолжении до Анжеро-Судженска.

Кроме того, по словам губернатора, в планах – новые направления, включая Новосибирск – Новокузнецк и Новосибирск – Таштагол – Шерегеш. В дальнейшем регион рассчитывает связать и с Красноярском. Илья Середюк подчеркнул, что все эти предложения поддержало руководство ЗСЖД.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Кузбассе задумали электричку Новосибирск – Шерегеш.