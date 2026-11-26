Авария произошла 7 апреля 2020 года в Краснодарском крае. Внедорожник Toyota Land Cruiser сбил 29-летнего велосипедиста. За рулем находился действующий на тот момент судья краевого суда. После столкновения водитель покинул место происшествия. Пострадавший впал в кому и спустя четыре месяца умер в больнице.

Как пишет "КП"-Кубань", расследование затянулось из-за высокого статуса участника ДТП. Однако после вмешательства главы Следственного комитета России и решения Высшей квалификационной коллегии судей дело дошло до суда.

В феврале 2024 года Ростовский областной суд признал бывшего судью виновным в нарушении правил дорожного движения, повлекшем смерть человека, а также в оставлении пострадавшего в опасности. Ему назначили шесть лет колонии-поселения. Кроме того, он должен был выплатить родственникам погибшего 7 млн рублей в качестве компенсации морального вреда.

Однако на этом финансовые претензии не закончились. Ростовский областной суд спустя время возобновил рассмотрение заявления о возмещении процессуальных издержек. Теперь родственники требуют взыскать 11 077 923 рубля 10 копеек.

По материалам дела, в эту сумму вошли разные расходы, в том числе затраты на поездки в Ростов-на-Дону для участия в судебных заседаниях.

Напомним, ранее около Кемерова лихач устроил смертельное ДТП с фурой.