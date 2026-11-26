В Кузбассе поставлена точка в деле 23-летней давности. Следователи регионального управления СК России задержали 52-летнего жителя Белово, обвиняемого в жестоком убийстве собственной супруги.

Трагедия произошла еще в марте 2002 года. Тогда муж заявил в полицию о безвестном исчезновении жены. Поиски ни к чему не привели, и дело было приостановлено. Однако в 2006 году оперативники получили информацию: женщину убили за пределами городского кладбища. На месте действительно нашли костные останки, но тогда экспертиза не смогла точно установить личность погибшей.

К работе над "глухарем" вернулись следователи-криминалисты современного поколения. Они повторно изучили материалы дела и назначили генетическую экспертизу по старым образцам. ДНК-тест подтвердил страшную догадку – останки принадлежат пропавшей женщине.

В ходе новых оперативно-розыскных мероприятий сыщики вышли на след одного из соучастников.

– Он дал признательные показания, и сообщил, что преступление совершил вместе с супругом пропавшей, а также указал место сокрытия тела, – отметили в Следкоме Кузбасса.

Сейчас задержанный находится под стражей по решению суда. Правоохранители продолжают поиски второго фигуранта – супруга убитой, который все эти годы скрывается от правосудия.

Напомним, что это не первый случай за последнее время, когда следователи Кузбасса поднимают архивы и находят виновных спустя десятилетия. Ранее VSR42.ru сообщал, что в Кемерове спустя 31 год задержали экс-сотрудника милиции за жестокое убийство.