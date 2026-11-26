В холодный сезон кожа рук порой пересыхает настолько, что покрывается трещинами. Казалось бы, стоит взять крем пожирнее и пользоваться им почаще – но облегчение так и не приходит. Причина не всегда только в холоде: глубокие трещины могут быть проявлением дерматита или экземы. О том, как разобраться с проблемой, интернет-изданию "Подмосковье сегодня" рассказала дерматолог и трихолог Светлана Круглова.

Откуда берутся трещины

Как объясняет врач, мороз и ветер ускоряют потерю влаги. В помещении добавляется сухой воздух из-за отопления, а при частом мытье рук с кожи смывается защитный жировой слой. Постепенно она грубеет, и на ней образуются трещины. Особенно уязвимы костяшки, подушечки пальцев и кожа вокруг ногтей.

По словам Кругловой, бытовая химия тоже подливает масла в огонь. Если каждый день мыть посуду без защиты, моющее средство может раздражать руки. Поврежденный кожный барьер уже не справляется с удержанием влаги. Сначала появляются сухость и краснота, отдельные участки выглядят словно обветренными или обмороженными, а затем возникают болезненные трещины.

Почему от обычного крема нет толку

Средство с легкой текстурой, которого вполне хватало летом, в зимние месяцы может не справляться. Если руки сильно пересохли, дерматолог советует перейти на более плотный уход: он должен не просто увлажнять кожу, но и мешать влаге испаряться. А недорогие ароматизированные кремы порой лишь усиливают проблему.

Специалист рекомендует присмотреться к аптечным кремам и мазям с вазелином или глицерином. Лучше выбирать составы без отдушек и обилия ароматизаторов: поврежденная кожа может реагировать на них еще большим раздражением. На ночь такое средство можно наносить под перчатки.

При уже появившихся трещинах стоит забыть о скрабах и не пытаться срезать загрубевшую кожу.

Что поможет коже восстановиться

Пока руки заживают, врач советует отказаться от горячей воды в пользу теплой. После мытья кожу нужно бережно промокнуть полотенцем, а затем без промедления воспользоваться кремом.

Для домашних дел, будь то уборка или мытье посуды, Круглова рекомендует резиновые перчатки. Если под ними потеют ладони, выручат тонкие хлопковые перчатки, надетые первым слоем. А перед выходом на холод не стоит забывать о теплых варежках или перчатках.

Если глубокие трещины задевают ткань и из-за этого снова раскрываются, их можно осторожно прикрывать повязкой. Другое дело, когда ранки никак не затягиваются, вокруг них появляются покраснение, припухлость или гной: здесь уже нужен врач.

– Когда кожа трескается до крови, иногда так проявляется экзема или контактный дерматит. Дерматолог выяснит, что именно вызывает воспаление, и подберет лечение, – отметила медик.

Сильное воспаление может потребовать лечебных мазей – косметическим кремом их не заменить. Но самостоятельно подбирать гормональные мази или средства с антибактериальным действием не стоит.