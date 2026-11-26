В социальных сетях кемеровчане поинтересовались, когда закончится реконструкция трамвайных путей на проспекте Ленина. На вопрос ответили в мэрии.
Жители Кемерова задали в социальных сетях вопрос о сроках реконструкции трамвайных путей на проспекте Ленина.
По данным мэрии, реконструкция идет по плану.
– Работы выполняются по плану: переустройство инженерных пересечек на данном отрезке проведено с опережением, в настоящее время завершаются работы на двух последних пересечках, – подчеркнули в администрации.
Для следующего этапа уже закуплены и доставлены рельсы, шпалы и инертные материалы. В ближайшее время ожидается поставка специализированной дренажной трубы, которую изготавливают под заказ. Как только труба поступит на объект, подрядчик приступит к ее укладке, а затем – к устройству рельсошпальной решетки. Завершение этих работ запланировано до конца января.